Данилов: Китай не позволит разместить ядерное оружие в Беларуси 2.04.2023, 8:38

2,822

Москва вынуждена оглядываться на мнение Пекина в этом вопросе.

Заявления кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу размещения ядерного оружия на территории Беларуси является простым шантажом.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире «Суспильного».

«Никакого размещения ядерного оружия в Беларуси не будет и быть не может до тех пор, пока Китай не даст разрешение. Даст ли КНР разрешение? Я более чем уверен, что нет», - сказал чиновник.

Данилов отметил, что размещение ядерного оружия на территории Беларуси не нужно ни Пекину, ни Москве.

«Заявления Путина относительно подобных планов являются обычным шантажом, направленным на то, чтобы американцы соглашались как можно скорее идти на какие-то переговоры, договариваться, чтобы остановить войну на условиях РФ», - пояснил секретарь СНБО.

По его словам, россияне уже не хотят дальнейшей эскалации войны, а хотят закончить ее как можно скорее.

«Не нужно здесь ничего придумывать, здесь нет никакой конспирологии. Это такая тупая игра Москвы, которая всегда для того, чтобы заставить американцев, англосаксов идти на переговоры с россиянами именно по нашему кейсу», - добавил Данилов.

Как сообщал сайт Charter97.org, Китай дважды официально высказался против размещения ядерного оружия в третьих странах, в том числе в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».