Путин, что с лицом? 1 2.04.2023, 8:50

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НАТО приближается к Петербургу.

По состоянию на 1 апреля ратификация членства Финляндии в НАТО завершена. Последней положительное решение приняла Турция, пишет Resmigazete.

Йенс Столтенберг в конце марта сделал очень оптимистическое заявление. Он заявил, что Финляндия уже в ближайшие дни станет членом НАТО.

«Это может произойти практически в любой день. Если пытаться угадать, это может быть, например, понедельник или вторник», – заявил Столтенберг.

Теперь процесс ратификации заявки в Турции официально завершен. Турецкий парламент одобрил членство Финляндии в НАТО единогласно. Следующий этап – соответствующий документ должен быть направлен в Вашингтон.

Турция – последняя страна, которая должна была одобрить членство Финляндии в НАТО. Ранее свое согласие на членство в Альянсе дала Венгрия.

Что говорят в Финляндии

Пекка Хаависто, глава министерства иностранных дел Финляндии, назвал несколько более поздний срок окончательного вступления. Он заявил: надеется, что страна войдет в НАТО примерно через две недели. Никаких препятствий на этом пути не ждут.

В Финляндии надеются, что Турция как можно скорее направит документ в Вашингтон. Это важно, поскольку там хранится документ о вступлении всех стран-союзниц в Альянс.

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