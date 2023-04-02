Лукашенко некому вытягивать «с того света» 2.04.2023, 8:59

2,420

Нехватка медиков стала проблемой для больного диктатора.

Лукашенко поручил именно Абельской (по слухам — мать его сына Николая — ред.) возглавить комиссию по проверке медучреждений страны. Лукашенко мотивировал это тем, что он более в медицине никому не доверяет, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Подобран ряд учреждений, которые проверяют летучие комиссии, куда входят все сорта опричников режима.

Источники сообщают, что ситуация в медицине стала критической. Нехватка более 10 000 специалистов разных отраслей приводит к постепенному коллапсу всей системы здравоохранения. «Крепостные по распределению» выпускники медвузов и колледжей не решают проблему. Во все органы власти хлынул поток обращений граждан о невозможности получить медпомощь.

На совещании у Лукашенко месяц назад проблему признали «серьезнейшей». Лукашенко отказывается слышать Пиневича о корне проблемы: опричники Лукашенко, начиная с «дела врачей», в течение трех лет давили людей в белых халатах и запугивали лояльных на предмет коррупции. Медики ответили массовым исходом заграницу, оставив Лукашенко наедине со своими псами, которые ни на что не способны, как размахивать «корками».

Нехватка медперсонала становится одной из главных проблем лично для Лукашенко, у которого много проблем со здоровьем.

Абельская должна лично разобраться в первопричинах проблемы и доложить реальную ситуацию. Источники телеграм-канала сообщают, что готовятся самые радикальные меры, вплоть до запрета на выезд из страны под предлогом угрозы национальной безопасности для особо ценных врачей-специалистов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».