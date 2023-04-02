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«Вывели из дома с пакетом на голове и в наручниках»

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  • 2.04.2023, 9:16
  • 9,820
«Вывели из дома с пакетом на голове и в наручниках»

Стали известны детали облавы в Дзержинске

Причиной массовых обысков в Дзержинске стала «установка взрывного устройства на трассе в районе Петкович». Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, задержания и обыски в Дзержинске проводили с участием специальной группы быстрого реагирования и ОМОНа.

В «Весне» рассказали, что у силовиков был список примерно из 30 человек для проведения обысков. Большинство людей после обысков отпустили, но известно, что вечером еще находились в отделении милиции. Одного человека вывели из дома с пакетом на голове и в наручниках.

У местных жителей провели обыски, скачивали информацию с телефона. Причиной интереса со стороны милиции, вероятно, стало попадание на камеры видеонаблюдения на въезде в Дзержинск. «Постановление вынесено в связи с «установкой взрывного устройства на трассе в районе Петкович», — пишут правозащитники.

Ранее сообщалось, что причиной массовых обысков в Дзержинске стали вывешенные вдоль дороги три флага: бело-красно-белый, украинский и «Правого сектора».

«При попытке их снять якобы было обнаружено взрывное устройство. <…> Обыски, похоже, у всех, кто там вчера проезжал с утра и до момента обнаружения устройства и <…> «светится» как участник протестов. <…> Судя по всему, счет на обыски уже идет на десятки», — указывали в телеграм-канале «Весна».

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