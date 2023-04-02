Белорусов готовят к ужинам при свечах 4 2.04.2023, 9:33

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В стране грядет резкое повышение тарифов на электричество.

В Беларуси с 1 июня повысят тарифы на электроэнергию для обогрева жилья. Их поднимали с 1 января, а на начало лета запланировано очередное повышение.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, как это отразится на платежах.

Для обогрева жилья электроэнергией сейчас действует три тарифа. Первый — одноставочный, он распространяется как на обогрев, так и на все остальные нужды. С 1 июня этот тариф повысят до 0,1057 рубля (сейчас — 0,0981 рубля). Этим тарифом могут воспользоваться как владельцы частных домов, так и жильцы многоквартирных домов. Для этого не нужно устанавливать специальный отдельный счетчик отопления.

Если сейчас расходовать электроэнергии на 500 кВт∙ч в месяц, то надо будет заплатить 49,05 рубля, а с 1 июня за этот же потребленный объем выйдет 52,85 рубля.

Еще один тариф — дифференцированный по двум временным периодам. Как и одноставочный тариф, этот действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Устанавливать специальный отдельный счетчик отопления не нужно. В период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) тариф сейчас составляет 0,0718 рубля за 1 кВт·ч, а в остальное время суток — 0,1333 рубля за 1 кВт·ч. С 1 июня тариф вырастет до 0,074 рубля и 0,1374 рубля соответственно.

Если сейчас расходовать 500 кВт∙час в месяц (с 23.00 до 6.00), то надо заплатить 35,9 рубля, а с 1 июня — 37 рублей. Этот тариф действует на обогрев и на все остальные нужды, специальный отдельный счетчик отопления устанавливать не нужно.

Тариф «три копейки» на отопление стремится к «пяти копейкам»

Третий вариант — установить дополнительный специальный счетчик, который сейчас считает потраченную электроэнергию на отопление по тарифу 0,0398 рубля за 1 кВт·ч. С начала лета его повысят до 0,0449 рубля. Этот тариф предполагает, что остальная потребленная электроэнергия, в том числе на приготовление еды, стирку, освещение дома, считается по второму основному счетчику и оплачивалась по одному из существующих тарифов — по объему или времени потребления. Этот тариф в народе называют «три копейки».

Если сейчас расходовать все те же 500 кВт∙час в месяц, то выйдет 19,9 рубля, а с 1 июня — 22,45 рубля.

Напомним, в 2022-м чиновники отменили июньское повышение тарифов на электричество для отопления жилья, но в 2023-м они частично решили наверстать — расценки в итоге поднимут больше, чем планировали в прошлом году.

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