Пионтковский назвал триггер для бунта элит против Путина 1 2.04.2023, 9:45

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Это событие станет для россиян последней каплей.

Различные социологические опросы в России заявляют о якобы большой поддержке Владимира Путина гражданами страны-агрессоры. Впрочем, реальная ситуация несколько отличается.

Это можно проверить через сообщения разных категорий россиян в соцсетях или же из заявлений российской элиты. Об этом «24 каналу» рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.

Так, граждане страны-агрессора уже на грани. Такое глобальное поражение как освобождение временно оккупированного полуострова Крым может стать для россиян последней каплей.

«Такое поражение станет триггером для серьезных политических перемен в России», – сказал российский оппозиционный политик.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что полное освобождение оккупированных российскими захватчиками территорий будет достигаться не только военным путем, но и комбинацией военных и политических действий. По мнению Пионтковского, именно такой сценарий имел в виду глава украинской разведки.

Так, операция на Юге Украины станет триггером политических перемен внутри страны-агрессора. А уже новое российское руководство будет вести переговоры по уходу всей своей армии со всех украинских территорий.

Пионтковский заявил, что освобождение Крыма спровоцирует изменения в России: смотрите видео

Как сообщал сайт Charter97.org, россияне уже готовятся к обороне во временно оккупированном Крыму. Захватчики массово строят на полуострове фортификационные сооружения. Окопы уже видно за Чонгаром, возле российского пункта пропуска «Армянск», в районе Перекопского вала.

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