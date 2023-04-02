Гиркин заявил о подготовке переворота в РФ с опорой на армию и силовиков 3 2.04.2023, 10:03

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Диверсант обвиняет Кремль в поражении и капитуляции.

В России сформировалось радикальное крыло в так называемой «партии войны», которая грозит Кремлю свержением. Ее лицами стали диверсант ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), донецкий коллаборант Павел Губарев, пропагандист Максим Калашников и другие.

Данные персонажи объявили официально о создании так называемого «Клуба рассерженных патриотов», а также выпустили свой манифест, передает dialog.ua.

Группировка заявила о грядущем поражении РФ в войне против Украины. Она также угрожает захватить власть в стране, если Кремль пойдет на капитуляцию и в России начнут возрождаться демократические силы.

«Мы рассержены тем, что идем от поражения к поражению и ничего не меняется. Мы создаем «Клуб рассерженных патриотов». Не побоюсь этого сказать, но мы движемся к военному поражению. Если события пойдут по худшему сценарию, мы должны будем стать тем самым последним рубежом обороны. И если случится какой-нибудь капитулянтский прозападный переворот, то мы должны будем его перевернуть, опираясь на все самые «здоровые» силы в армии, силовых структурах», - заявили Стрелков с товарищами в своем манифесте.

Мотивы данных персонажей вполне понятны, так как они принимали самое активное участие в российской агрессии против Украины.

Например, Стрелков уже осужден Международным судом заочно на пожизненное заключение за причастность к уничтожению рейса МН17. В случае прихода к власти в РФ демократических сил данным персонажам, без всяких сомнений, придется предстать перед правосудием, чего они сильно не хотят.

Ситуацию прокомментировал в Twitter известный российский политолог Андрей Пионтковский. Он увидел в этом событии признаки будущего краха путинского режима.

«Ультрафашисты бросают вызов старику Кабаеву (диктатору РФ Путину - ред.), засидевшемуся на золотом унитазе. То, что они еще живы, означает, что у них есть поддержка в силовых структурах. Работайте, братья! Уничтожайте друг друга», - написал Пионтковский.

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