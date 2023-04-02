Российский курорт потрясло мощное землетрясение 2.04.2023, 10:47

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Толчки ощутили в Пятигорске и Железноводске.

В России зафиксировали подземные толчки недалеко от Пятигорска.

Подробности сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Известно, что землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано 1 апреля в 17:03. Произошло это в 99 километрах северо-восточнее известного российского курортного города Пятигорска. Эпицентр подземных толчков расположен на глубине 15 километров.

О том, что подземные толчки ощутили в Пятигорске и Железноводске, написали в своих телеграм-каналах главы этих городов Дмитрий Ворошилов и Евгений Бакулин. Интересно, что в Железноводске подземные толчки были несколько более мощными, их магнитуда составляла 4,6.

Справка. Город Пятигорск расположен у подножия Кавказских гор (Северный Кавказ), на берегах реки Подкумок. Высота над уровнем моря составляет около 600 метров.

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