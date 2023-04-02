Невзоров: В лукашенковских сараях нельзя хранить ничего сложнее рогатки 2.04.2023, 10:54

Реакция Китая не случайна.

Как сообщал сайт Charter97.org, стали известны конкретные места в Беларуси, где Лукашенко может разместить ядерное оружие из России.

Известный журналист Александр Невзоров усомнился в способности объектов времен СССР отвечать современным требованиям хранения ядерных ракет:

— Как выяснилось, Китай не просто против размещения ядерного оружия в Беларуси, а против - категорически и даже «истошно».

Дело в том, что Китай воспринял путинско-лукашенковский бред всерьез. В поднебесной есть полнота знания о том, ГДЕ именно свихнувшиеся диктаторы могут « разместить» ракеты. Места их возможного базирования наперечет известны, есть все фото. Да, разгрести и покрасить можно.

Но!

Любое хранение любой «ядерки» это сложнейший наукоемкий процесс с применением особых технологий немыслимой аппаратуры, с размещением лабораторий и коллективом опытных физиков-ядерщиков. В лукашенковских же заброшках и сараях нельзя хранить ничего сложнее рогатки.

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