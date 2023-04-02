закрыть
2 апреля 2023, воскресенье, 11:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беспилотники ликвидировали группу российских военных в Курской области

  • 2.04.2023, 10:57
Беспилотники ликвидировали группу российских военных в Курской области

Местные жители в панике начали бунтовать против губернатора.

В результате обстрела Курской области 31 марта, армия РФ понесла потери.

Как заявил Телеграмм-канал ASTRA, в районе 8 утра 31 марта позиции российских военных в Кореневском районе Курской области атаковали беспилотники. Кроме того, были осуществлены обстрелы минометными и артиллерийскими снарядами.

В результате обстрела один военный погиб на месте, ещё пять были госпитализированы с ранениями в Кореневскую, Глушковскую и Рыльскую ЦРБ.

Жители Кореневского района рассказали ASTRA, что их больница «находится в таком состоянии, что там раненым точно не смогут помочь». Заметим, власти региона уверяют, что «среди жителей, к счастью, обошлось без пострадавших». Но в социальных сетях по этому поводу местные жители начали выражать недовольство - они обвиняют губернатора во лжи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ
Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ Артем Черников
Профсоюзники-синеблузники
Профсоюзники-синеблузники Ирина Халип
Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников