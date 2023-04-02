Доллар в Беларуси дорожает рекордными темпами 2 2.04.2023, 11:26

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Девальвация национальной валюты вышла не второе место среди стран бывшего СССР.

Беларусь заняла второе место на территории бывшего СССР по росту курса доллара в марте, третье — с начала года. Об этом свидетельствует проведенный проектом «Позiрк» сравнительный анализ котировок центробанков за первые три месяца этого года.

За первый квартал стоимость доллара в Беларуси выросла на 4,41% (с 2,7364 до 2,8571 рубля). Впереди Россия — 9,59% (с 70,3375 до 77,0863 рубля) и Таджикистан — 6,97% (с 10,2024 до 10,9136 сомони).

Меньше, чем в Беларуси, доллар подорожал в Кыргызстане и Узбекистане, не изменился в Азербайджане, Туркменистане и Украине.

Подешевела американская валюта в Армении, Латвии, Литве, Эстонии, Казахстане, Молдове и Грузии.

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