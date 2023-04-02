Британская разведка раскрыла причины странных потерь армии РФ

Британская разведка раскрыла причины странных потерь армии РФ3
- 2.04.2023, 11:29
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Пьянство и не только.
Российская армия, помимо огромных потерь на поле боя, испытывает и другие проблемы, связанные с небоевыми причинами. Самая главная среди них - это массовое пьянство.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.
Британская разведка отмечает, что недавно российские Telegram-каналы распространили информацию о «чрезвычайно высоком» количестве инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя среди оккупационных войск.
Разведка добавляет, что другими причинами небоевых потерь также является плохое владение оружием, ДТП и переохлаждение. Однако, вероятно, российские командиры считают главной проблемой массовое пьянство среди солдат.
«Поскольку пьянство распространено в большей части российского общества, оно долгое время рассматривалось как принятая часть военной жизни, даже во время боевых действий», - говорится в сводке разведки.
Напомним, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 560 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ лишилась уже 174 550 своих солдат.