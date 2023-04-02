«Лукашенко истерически ищет возможность хоть как-то оттянуть момент проигрыша» 5 2.04.2023, 11:34

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Диктатора «размазали» в Офисе Зеленского.

Официальный представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью для «Фабрики новин» прокомментировал выступление Лукашенко и его «мирный план».

Подоляк убежден, что озвученное самозванцем стоит расценивать как попытку призвать Украину капитулировать.

При этом советник главы ОПУ заострил внимание на том, что власти страны не пойдут на такой шаг и не будут подписывать мирных соглашений с врагом на таких условиях.

«Не используйте слово «переговоры» и «мир», когда мы говорим о таких субъектах, как Лукашенко», - обратился с просьбой к Василию Голованову Михаил Подоляк, когда тот предложил своему собеседнику высказать мнение по поводу «мирного плана» Лукашенко.

После этого советник главы Офиса президента Украины пояснил, как нужно трактовать сказанное белорусским диктатором: «Лукашенко предлагает Украине капитулировать. Это мягко говоря. Он говорит: «Становитесь на колени. Вы же проиграли. Отдавайте все России». Давайте правильно расставлять акценты: речь не о переговорах».

Украинский политтехнолог подчеркнул: «Он предлагает не переговоры - он предлагает зафиксировать оккупированные территории за Россией, то есть он предлагает выполнить условия России, так как, если бы он или кто-то другой предлагал переговоры, не только Лукашенко, то должен был бы сказать, что Россия должна немедленно оставить территорию Украины, выполнить требования статута ООН о территориальной целостности другой страны, выйти на границы 1991 года, а после этого возможен тот или иной переговорный процесс».

«Человек понимает, что Россия эту войну проиграет (подсознательно это понимает), она сейчас истерически ищет возможность хотя бы как-то остановить момент проигрыша России, потому от него звучат эти странные предложения, которые абсолютно точно не имеют никакого отношения к реальности», - подытожил свои размышления Михаил Подоляк на тему громких призывов Лукашенко к миру.

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