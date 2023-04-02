Как правильно заряжать смартфон, чтобы батарея служила как можно дольше 2 2.04.2023, 11:58

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Принцип «80/20» и четыре важных совета.

Со временем сохранять срок службы батареи смартфона становится все сложнее. А быстрая зарядка буквально убивает аккумуляторы. Так как же правильно заряжать смартфон, чтобы батарея прослужила как можно дольше?

Большинство современных смартфонов имеют литий-ионные батареи, имеющие ограниченное количество зарядов и разрядов. Если вы постоянно заряжаете смартфон до полного заряда, а затем используете его до полного разряда, это может уменьшить количество раз, когда батарея сможет полностью зарядиться, пишет nv.ua.

Принцип «80/20» для телефона

Иногда наши гаджеты оснащены системой управления батареей, которые минимизируют повреждения перезарядки и автоматически выключаются, если батарея становится слишком низкой. По данным Battery University, зарядка в диапазоне 20 до 80% поможет сохранить жизненный цикл батареи и увеличить время ее эксплуатации.

Чтобы максимизировать емкость батареи в будущем, следует не допускать отметки 0% батареи, и оставлять гаджет по крайней мере частично заряженным.

Зарядка смартфона в диапазоне от 20 до 80% может продлить продолжительность его работы, есть несколько причин, почему рекомендуется заряжать смартфон в диапазоне от 20 до 80%:

1. Сохранение жизненного цикла батареи

Если вы заряжаете батарею до 80% и разряжаете до 20%, это может снизить количество циклов зарядки/разрядки, которые она должна пройти, и поможет сохранить ее эффективность на более длительное время.

2. Уменьшение риска перегрева

Если вы заряжаете смартфон до полного заряда, а затем оставляете его подключенным к зарядному устройству, это может привести к перезарядке батареи. Как следствие, возникает перегрев батареи, что может повлиять на ее время работы и жизненный цикл. Зарядка в диапазоне 20 до 80% поможет уменьшить риск перезарядки батареи.

3. Экономия электроэнергии

Зарядка в диапазоне 20 до 80% может помочь сэкономить электроэнергию, поскольку полная зарядка батареи требует больше электроэнергии, чем зарядка до 80%. Это может быть полезно для тех, кто много использует свой смартфон и хочет уменьшить свой счет на электроэнергию в конце месяца.

Однако, это не всегда возможно или удобно для пользователя, в некоторых ситуациях может быть необходимо полностью заряжать смартфон, например, перед важным путешествием или перед масштабным ракетным обстрелом в Украине, который может длиться часами, после чего может возникнуть проблема со связью и электроэнергией.

Какие еще существуют правила сохранения батареи телефона?

Если вы не можете всегда заряжать телефон до 80% или разряжать до 20%, это не должно слишком беспокоить вас. Современные батареи обладают большой емкостью и способны работать достаточно долго даже при полном заряде. Однако если вы соблюдаете правила эксплуатации, это может сохранить эффективность батареи на долгое время.

Вот несколько советов, которые могут помочь сохранить батарею вашего телефона:

1. Оригинальный комплект зарядки

Используйте оригинальное зарядное устройство или рекомендуемое производителем телефона зарядное устройство. Если вы используете другое зарядное устройство, оно может недостаточно эффективно заряжать батарею и даже нанести вред.

2. Не забывайте отключать телефон

Отключайте телефон от зарядного устройства, когда батарея полностью заряжена. Не оставляйте его слишком долго подключенным к зарядному устройству, так как это может привести к перезарядке батареи, что может стать причиной снижения эффективности на длительное время.

3. Телефон не должен перегреваться

Зарядка телефона может привести к его нагреву, особенно если вы используете его в то же время. Если телефон нагревается, отключите его от зарядного устройства и дайте ему остыть, прежде чем продолжать зарядку.

4. Выбирайте правильное место для зарядки

Не заряжайте телефон в неудобных условиях, например в автомобиле в летнюю жару или на солнце, ведь перегрев может вредить батарее. Храните телефон в сухом и прохладном месте. Высокая влажность и температура могут влиять на батарею телефона.

В общем, если вы будете следовать этим простым советам, это поможет сохранить батарею вашего телефона и увеличить его продолжительность работы.

Ключевые вещи, о которых следует помнить, — меньшие регулярные циклы подзарядки и не перегревать телефон. Следует отметить, что разные батареи телефонов имеют разный срок действия в зависимости от того, как мы с ними обращаемся.

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