«Кошелек Путина» дал концерт в Минске 8 2.04.2023, 13:21

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Фигурант «панамских архивов» находится под санкциями ЕС.

Виолончелист Сергей Ролдугин дал концерт и провел мастер-класс в Минске к так называемому «дню единства народов России и Беларуси», а также к 150-летию со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова.

Мастер-класс был проведен для выпускников Белорусской государственной академии музыки.

Концерт состоялся в Национальном театре оперы и балета. Ролдугин стал специальным гостем вечера.

Ролдугин — крестный отец Марии (последнее время известна под фамилией Воронцова), старшей дочери Путина и его бывшей жены Людмилы.

Финансовые связи между Ролдугиным и Владимиром Путиным были раскрыты в 2016 году после публикации «панамских архивов» — утечки миллионов конфиденциальных документов из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Как сообщал сайт Charter97.org, Ролдугин, которого называют другом российского президента Владимира Путина, находится под санкциями Евросоюза с 2022 года. Недавно Швейцария предъявила обвинения четырем банкирам, которые позволили виолончелисту провести миллионы франков через счета в этой стране.

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