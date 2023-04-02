«Кошелек Путина» дал концерт в Минске

«Кошелек Путина» дал концерт в Минске8
- 2.04.2023, 13:21
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Фигурант «панамских архивов» находится под санкциями ЕС.
Виолончелист Сергей Ролдугин дал концерт и провел мастер-класс в Минске к так называемому «дню единства народов России и Беларуси», а также к 150-летию со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова.
Мастер-класс был проведен для выпускников Белорусской государственной академии музыки.
Концерт состоялся в Национальном театре оперы и балета. Ролдугин стал специальным гостем вечера.
Ролдугин — крестный отец Марии (последнее время известна под фамилией Воронцова), старшей дочери Путина и его бывшей жены Людмилы.
Финансовые связи между Ролдугиным и Владимиром Путиным были раскрыты в 2016 году после публикации «панамских архивов» — утечки миллионов конфиденциальных документов из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Как сообщал сайт Charter97.org, Ролдугин, которого называют другом российского президента Владимира Путина, находится под санкциями Евросоюза с 2022 года. Недавно Швейцария предъявила обвинения четырем банкирам, которые позволили виолончелисту провести миллионы франков через счета в этой стране.