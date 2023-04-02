«Ник и Майк»: Лукашенко лучше почитать что-то о судьбе Антонеску 1 2.04.2023, 14:10

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Доказательная база для военных преступников значительно расширилась.

Чем дальше, тем больше российские агрессоры становятся заложниками того, что история России регулярно переписывается. Из нее вымарывается неудобная правда. Остаются лишь победы, блеск и мишура, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Война против Украины все больше напоминает русско-японскую войну 1904-1905 годов. Началась она, потому что «нужна была маленькая победоносная война». Как бы сейчас говорили, рейтинги власти низкие, настроения в обществе неспокойные. Вместо того, чтобы заняться развитием экономики и внутренним реформированием большая Россия решила быстро победить маленькую Японию.

И выяснилось все то же самое, что и сейчас: противника недооценили, армия в ужасающем состоянии, в ее руководстве нет единства, имущество разворовано, многое осталось лишь на бумаге. В итоге – Мукден и Цусима. Общество и интеллигенция из ядерного патриотического угара легко переметнулись в революционное похмелье.

Если бы в учебниках об этом было написано подробно, то, наверное, не стоило бы «повторять» через 100 лет. Но абсурдную войну «ради повышения рейтинга самодержавия», которая закончилась поражением, велено высочайше «забывать» сразу по завершении. Что уж говорить про «современных историков». В результате которых крепостное право у потомков становится «аутсорсом», при котором помещик решал все проблемы крестьян, а тем нужно было всего лишь пахать землю в свое удовольствие. История в руках у пропаганды может на некоторое время превращаться в красивые мифы, но в итоге все равно расставляет все по своим местам.

Для воскресного времяпрепровождения рекомендуем кусочек передачи с российского телевидения, где просто назвали все своими именами. А именно фашизмом то, что сейчас происходит в России.

После двухминутного видео можно поискать что-нибудь про Нюрнберг, кроме художественных произведений. И с такими настройками посмотреть. Оправдание своих преступлений не изменилось по набору аргументов. А доказательная база значительно расширилась. «Тенью Гитлера» не получилось стать почти 100 лет назад, сейчас тем более не получится стать «тенью окурка». Многие пропагандисты и даже «золотые голоса» рейха избежали наказания тогда, но практика трибунала по Руанде пересмотрела и эти подходы.

Синепалому союзнику тоже лучше почитать на ночь о судьбе румынского союзника Гитлера Антонеску. Может, ещё один гость в ночном бреду добавится. А то с Милошевичем и Каддафи, вроде, уже всё обсудили.

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