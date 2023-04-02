Котов: Слова Лукашенко о его «контроле» над ядерным оружием — за гранью абсурда 2.04.2023, 15:15

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Анатолий Котов

Это даже не смешно.

Диктатор Лукашенко выступил с посланием к народу и «народным избранникам». В частности, он высказался по поводу размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси. Прозвучало, что с помощью ядерного оружия на территории страны он хочет «обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу».

— Лукашенко считает, что наличие хотя бы тактического ядерного оружия в Беларуси может гарантировать его безопасность, поэтому решение Путина он может только приветствовать. Наличие такого арсенала будь под каким угодно контролем в случае изменения геополитической ситуации, дает ему гарантии со стороны Кремля, что его не будут смещать, — заявил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» бывший сотрудник администрации Лукашенко Анатолий Котов. — С другой стороны, если Россия проиграет войну против Украины, то наличие ядерного оружия на территории Беларуси создаст для Лукашенко площадку для торга с Западом, но пока что это рисует исключительно мишень на Беларусь.

Правитель также сказал, что управлять «всем, что есть в Беларуси, будем мы», намекая на контроль российского ядерного оружия Минска.

— Российское ядерное оружие будет находиться под контролем Минска ровно ни на сколько. Во-первых, нужны специалисты, которые всю жизнь обучались обращению и использованию такого типа боезарядов. То, что персоналом, который приедет вместе с ядерным оружием, будут командовать белорусские генералы — это даже не смешно, это за гранью абсурда.

Помимо прочего, Лукашенко назвал «фейком» данные соцопроса, по итогам которого 80% белорусов оказались против размещения ЯО в Беларуси. Котов считает, что белорусский правитель отвергает эти данные, чтобы создать видимость поддержки своих решений:

— Чтобы убедить тех, кто собрался в этом зале, что каким-то чудесным образом белорусы, которые в корне против войны, помнят наследие Чернобыля и задумываются над будущим в условиях размещения ядерного оружия на своей территории, поддерживают это самоубийственное решение.

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