Российский военкор: Мы не способны даже удержать звероферму 2.04.2023, 15:43

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У оккупантов начался «снарядный голод».

Кремлевский пропагандист, военкор Александр Сладков признал, что у российской армии в Украине все плохо. Из-за снарядного голода она не может использовать свою излюбленную тактику огневого вала, снося артиллерией и авиацией с лица земли города и села Украины.

Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

«Почему мы не отодвинем линию фронта на Донбассе и почему не возьмем Марьинку, обстреляв ее мощно? Ребят, для того чтобы взять звероферму (последний раз штурмовали), мы истратили 1480 снарядов и 6 барражирующих беспилотников. Мы взяли ее штурмом. И отдали обратно. Потому что у нас контрбатарейная борьба не на таком уровне пока находится, чтобы обеспечить удержание позиции артиллерий.

Поэтому мы и Марьинку не можем взять! (...) Мы не можем охватить ее полностью, потому что захватываем территории, а удержать не можем. Сколько нужно боеприпасов, чтобы разорить эту Марьинку полностью! Полностью разорить, сравнять в песчаное поле! (...) Сейчас со снарядами небольшая «диета», мягко говоря», - жаловался пропагандист РФ.

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