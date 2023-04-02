Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов завтра 2.04.2023, 16:10

Объявлен желтый уровень опасности.

Синоптики прогнозируют желтый уровень опасности на понедельник. завтра по западной половине страны местами ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с, ночью и утром на отдельных участках дорог – гололедица.

В Минске будет облачно. Ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Будет дуть северный ветер 5-10 м/с порывами до 14-ти. Температура воздуха ночью составит 0..-2°C, днем — 0..+2°C.

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