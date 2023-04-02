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Российский оккупант сам задокументировал преступления в Херсонской области

  • 2.04.2023, 16:20
  • 6,386
Российский оккупант сам задокументировал преступления в Херсонской области

Захватчик помог международному суду.

Российский оккупант сам задокументировал кражу картин из Херсонского областного краеведческого музея, подписав договор об их хранении.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram.

«Очевидное – невероятное. Или как российский оккупант самостоятельно документирует собственные преступления, тем самым помогая международным судам», — написал он.

В частности, он процитировал российский документ, согласно которому «1 апреля 2023 г. Министерством культуры Херсонской области и директором Симферопольского Центрального музея Тавриды Малыгиным Андреем Витальевичем был подписан договор о хранении ранее эвакуированных картин Херсонского областного краеведческого музея».

Соболевский отметил, что под эвакуацией подразумевается ограбление культурных ценностей Херсонской области во время бегства захватчиков из города под давлением Сил обороны Украины.

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