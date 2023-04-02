Премьер Головченко обиделся на европейцев 2.04.2023, 17:14

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По мнению главы правительства, дороги в Беларуси должны ремонтировать именно они.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал, что будет с автодорогами, на реконструкцию которых власти рассчитывали получить деньги от Европейского банка реконструкции и развития. По его словам, речь идет о 900 млн долларов, сообщает ОНТ.

Роман Головченко, рассказывая об инвестиционных проектах регионов (в каждом районе запланировано по одному проекту), сообщил, что на их реализацию потребуется почти 5,5 миллиарда рублей. Финансировать проекты намерены «за счет внутренних инвестиций».

После этого премьер заговорил о реконструкции дорог.

«А я напомню, что наши западные партнеры, которые нарушили свои контрактные обязательства по тем контрактам и соглашениям, которые они подписали с правительством по финансированию проектов. А это ни много ни мало 900 миллионов долларов. И часть из них была брошена просто, — уточнил Роман Головченко. — Ну ладно там, где не начали. Например, несколько дорог у нас было спланировано с Европейским банком реконструкции и развития. Они их не начали. А были проекты, которые начали и бросили. Они же не могут простаивать. Поэтому, несмотря на все сложности прошлого года и санкции, правительство изыскало при помощи Лукашенко ресурсы для того, чтобы их завершить».

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказался от работы в Беларуси после фальсификации выборов и начала репрессий в нашей стране.

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