В Армении передумали арестовывать Путина 2.04.2023, 17:43

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Об этом заявили в партии Пашиняна.

Правящая партия Армении «Гражданский договор» заявила, что не намерена арестовывать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС), если он нанесет визит в страну. Ранее депутат Национального собрания Армении от правящей фракции Гагик Мелконян заявил о необходимости ареста Путина, если тот приедет в Армению.

Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян отметил, что у партии нет и не было такого намерения или желания. Он также не согласился с мнением журналиста о том, что Армении придется арестовать Путина при ратификации Римского статута МУС, пишет The Moscow Times.

«Решение Конституционного суда не признает виновным никого, ни в каком вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо. А правительство Армении в декабре 2022 года, конечно, не могло ни угадать, ни предсказать вероятность и содержание конкретных решений Международного уголовного суда в марте», — подчеркнул чиновник.

Аршакян предложил России соглашение или другие варианты урегулирования возможных проблем из-за решения суда. Он заверил, что Ереван услышал опасения РФ и готов работать над укреплением двусторонних отношений.

Конституционный суд Армении одобрил ратификацию парламентом Римского статута — основного документа, по которому работает Международный уголовный суд (МУС). Обязательства, закрепленные в Римском статуте, не противоречат Конституции Армении, постановил КС. Решение было окончательным и вступило в силу с момента опубликования.

Ордер на арест Владимира Путина МУС, как писал сайт Charter97.org, выдал 17 марта. Российского правителя подозревают в совершении военного преступления в Украине — депортации украинских детей с захваченных территорий.

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