Футуролог рассказал, когда люди станут бессмертными 10 2.04.2023, 18:03

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И связал этот процесс с развитием искусственного интеллекта.

Рэймонд Курцвейл, американский футуролог, предсказал, что люди достигнут бессмертия через восемь лет. Ранее 86% из 147 его предсказаний оказались верными, сообщает Daily Mail.

Как объяснил футуролог, достижение бессмертия станет возможным после того, как в 2029 году искусственный интеллект пройдет тест Тьюринга и, следовательно, достигнет человеческого уровня интеллекта. Тест Тьюринга — это проверка способности машины демонстрировать интеллектуальное поведение, эквивалентное поведению человека или неотличимое от него.

Это приведет к ускорению прогресса и созданию нанороботов, которые смогут улучшать и восстаналивать людей на клеточном уровне по мере старения.

Также Курцвейл спрогнозировал, что в 2045 году человечество достигнет сингулярности, при которой человеческий интеллект объединится с ИИ, усилившись в миллиарды раз.

В 1990 году Курцвейл предсказал, что к 2000 году лучший шахматист мира проиграет компьютеру, и это произошло в 1997 году, когда Deep Blue обыграл Гарри Каспарова.

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