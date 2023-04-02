The Washington Post: Путин купил в Израиле квартиру для бывшей учительницы

The Washington Post: Путин купил в Израиле квартиру для бывшей учительницы5
- 2.04.2023, 18:10
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И сделал это через офшор олигарха Абрамовича.
Американская газета The Washington Post и Международный консорциум журналистов-расследователей обнаружили документы, которые доказывают финансовые связи российского олигарха Романа Абрамовича и президента России Владимира Путина.
Как пишет The WP, речь идет о дарственном договоре середины 2000-х годов, согласно которому контролируемая Абрамовичем компания на Кипре перевела бывшей учительнице Путина гражданке Израиля Мине Юдицкой-Берлинер 245 тысяч долларов. В тот же день она стала владелицей небольшой квартиры в центре Тель-Авива. Юдицкая-Берлинер репатриировалась в Израиль в 1970-х годах. В 2005 году Путин встретился с ней во время визита в Израиль. СМИ сообщали, что Путин посодействовал в том, чтобы она получила небольшую квартиру, но о какой именно помощи шла речь, не сообщалось. По данным The WP, деньги на покупку квартиры поступили не от Путина, а с офшорного счета контролируемого Абрамовичем.
Как отмечают журналисты, сама транзакция ничем не примечательна, она была сделана почти 18 лет назад и могла быть незаметной в многомиллиардных офшорных бухгалтерских отчетах российских олигархов. Но эта покупка, как пишет издание, имеет большое значение, потому что в центре сделки, которая имеет личное значение для Путина, находится Абрамович.
Ранее Абрамович на протяжении десятилетий оспаривал любую финансовую связь, требуя опровержений от СМИ и даже инициируя судебный процесс, чтобы статьи, в которых говорилось о том, что он выполнял распоряжения Путина, были удалены. Как писали СМИ, олигарх пытается оспорить решение ЕС и Великобритании о применении к нему санкций.