The Washington Post: Путин купил в Израиле квартиру для бывшей учительницы 5 2.04.2023, 18:10

8,280

фото: getty images

И сделал это через офшор олигарха Абрамовича.

Американская газета The Washington Post и Международный консорциум журналистов-расследователей обнаружили документы, которые доказывают финансовые связи российского олигарха Романа Абрамовича и президента России Владимира Путина.

Как пишет The WP, речь идет о дарственном договоре середины 2000-х годов, согласно которому контролируемая Абрамовичем компания на Кипре перевела бывшей учительнице Путина гражданке Израиля Мине Юдицкой-Берлинер 245 тысяч долларов. В тот же день она стала владелицей небольшой квартиры в центре Тель-Авива. Юдицкая-Берлинер репатриировалась в Израиль в 1970-х годах. В 2005 году Путин встретился с ней во время визита в Израиль. СМИ сообщали, что Путин посодействовал в том, чтобы она получила небольшую квартиру, но о какой именно помощи шла речь, не сообщалось. По данным The WP, деньги на покупку квартиры поступили не от Путина, а с офшорного счета контролируемого Абрамовичем.

Как отмечают журналисты, сама транзакция ничем не примечательна, она была сделана почти 18 лет назад и могла быть незаметной в многомиллиардных офшорных бухгалтерских отчетах российских олигархов. Но эта покупка, как пишет издание, имеет большое значение, потому что в центре сделки, которая имеет личное значение для Путина, находится Абрамович.

Ранее Абрамович на протяжении десятилетий оспаривал любую финансовую связь, требуя опровержений от СМИ и даже инициируя судебный процесс, чтобы статьи, в которых говорилось о том, что он выполнял распоряжения Путина, были удалены. Как писали СМИ, олигарх пытается оспорить решение ЕС и Великобритании о применении к нему санкций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».