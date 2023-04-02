На ядерном полигоне КНДР зафиксирована высокая активность 4 2.04.2023, 18:46

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Аналитики изучили спутниковые снимки.

На полигоне в Йонбене, главном ядерном комплексе Северной Кореи, зафиксирован высокий уровень активности, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на расследователей.

Аналитики изучили мартовские спутниковые снимки и пришли к выводу, что на объекте завершаются испытания легководного реактора. На полигоне строится новое вспомогательное здание. Согласно спутниковым снимкам за 3 и 17 марта, там также были сделаны выбросы воды из системы охлаждения реактора. Это говорит о его скором переходе в рабочее состояние, пишут расследователи.

В воскресенье, 2 апреля, Центральное телеграфное агентство Кореи распространило сообщение, в котором Пхеньян напомнил, что обладает ядерным оружием. «США и их сателлитам нужно помнить, что государство, с которым они имеют дело, обладает реальными ядерными ударными возможностями», — говорится в заявлении, которое приводит южнокорейское агентство «Ренхап».

Комментарии опубликованы на фоне недавних военных учений США и Южной Кореи, а также заявления о проведении ими новых. Крупнейшие в истории двух стран маневры пройдут в июне – на фоне празднования 70-летия американо-южнокорейского альянса.

Во время прошлых учений Пхеньян активизировал работу по запускам ракет, в том числе имитировал ядерные взрывы.

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