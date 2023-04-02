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В Петербурге в бывшем кафе Пригожина взорван российский военкор Татарский

  • 2.04.2023, 18:51
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В Петербурге в бывшем кафе Пригожина взорван российский военкор Татарский

Бомба могла быть спрятана в статуэтке, которую подарили пропагандисту.

В Петербурге произошел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер российского военкора, уроженца Донецка Владлена Татарского (Максима Фомина), сообщает Readovka.

ТАСС и РИА Новости заявили, что военкор погиб

По данным СМИ, бомба находилась в статуэтке, которую подарили Татарскому.

Известно, что раньше кафе принадлежало главарю ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину. Здесь в выходные собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт»

Как писал сайт Charter97.org, военкор Владлен Татарский после обращения Путина заявил: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим».

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