Появилось видео, как Татарскому дарят статуэтку, где могла быть бомба

Появилось видео, как Татарскому дарят статуэтку, где могла быть бомба5
- 2.04.2023, 19:40
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Видео опубликовали росСМИ.
РосСМИ опубликовали видео, на котором неизвестный подарил пропагандисту Владлену Татарскому (Максиму Фомину) статуэтку, в которой предположительно была бомба.
Как писал сайт Charter97.org, в Петербурге произошел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер российского пропагандиста, уроженца Донецка Татарского. Пропагандист погиб.
По данным СМИ, бомба находилась в статуэтке, которую подарили Татарскому.
Известно, что раньше кафе принадлежало главарю ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину. Здесь в выходные собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт»