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Появилось видео, как Татарскому дарят статуэтку, где могла быть бомба

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  • 2.04.2023, 19:40
  • 3,032
Появилось видео, как Татарскому дарят статуэтку, где могла быть бомба

Видео опубликовали росСМИ.

РосСМИ опубликовали видео, на котором неизвестный подарил пропагандисту Владлену Татарскому (Максиму Фомину) статуэтку, в которой предположительно была бомба.

Как писал сайт Charter97.org, в Петербурге произошел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер российского пропагандиста, уроженца Донецка Татарского. Пропагандист погиб.

По данным СМИ, бомба находилась в статуэтке, которую подарили Татарскому.

Известно, что раньше кафе принадлежало главарю ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину. Здесь в выходные собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт»

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