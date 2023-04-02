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Охранник ТЦ в Бресте нашел сумку с деньгами и паспортами РФ и Бельгии

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  • 2.04.2023, 19:59
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Охранник ТЦ в Бресте нашел сумку с деньгами и паспортами РФ и Бельгии
иллюстративное фото

Владельца ищет милиция.

УВД Брестского облисполкома рассказало в соцсетях о поисках владельца потерянной сумки с крупной суммой денег (несколько тысяч евро, судя по фото), мобильным телефоном и паспортами РФ и Бельгии.

Охранник торгового центра в Бресте нашел сумку названным содержимым в кафе вечером (около 21.00) 1 апреля 2023 года. Сначала сотрудник службы безопасности рассчитывал, что обладатель сумки вернутся за пропажей. Но к утру охранник ТЦ позвонил в милицию: хозяин сумки так и не появился.

Сообщается, что имущество теперь находится в Московском РУВД, а сотрудники милиции «были приятно удивлены честностью охранника».

- Надеемся, что такие истории будут повторяться все чаще и станут нормой в нашем обществе, - отмечают в УВД Брестского облисполкома.

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