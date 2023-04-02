«Подарила статуэтку — и через 5 минут рвануло» 2.04.2023, 20:10

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Что говорят очевидцы о взрыве в Петербурге, где погиб российский пропагандист.

В Петербурге произошел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер российского военкора, уроженца Донецка Владлена Татарского (Максима Фомина), сообщают росСМИ.

Петербургское издание «Фонтанка» поговорило с очевидцами произошедшего.

«Взрыв, не газ. Вспышка - дальше не помню», - сказал молодой человек, который вышел из кафе на Университетской набережной, 25. Другим посетителям запомнилась девушка в клетчатою юбке, которая вручила Татарскому подарок.

«Подарила статуэтку, он поблагодарил, она села метрах в трёх. Через 5 минут это случилось. Пострадали те, кто ближе сидел», - рассказывают очевидцы.

По одной из версии, рванул именно подарок. Девушку, вручившую его, пока не нашли.

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