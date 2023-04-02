Военный эксперт: Лукашенко переплюнул Путина 3 2.04.2023, 20:21

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Диктатор становится мишенью номер один.

Украинский военный блогер Олег Жданов для «24 канала» прокомментировал размещение в Беларуси российского ядерного оружия.

«Если Путин говорил, что Россия заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия и планирует 1 июля окончание строительных работ, то Лукашенко заговорил о межконтинентальных баллистических ракетах», – пояснил он.

По его мнению, Лукашенко даже переплюнул российского диктатора Владимира Путина.

«Каким надо быть глупцом, чтобы думать, что размещение чужого ядерного оружия на своей территории помогло защититься от НАТО? Напротив, вы становитесь мишенью номер один», – сосредоточил внимание Олег Жданов.

Военный эксперт сообщил, что именно это и увеличивает приоритет огневого удара именно по территории Беларуси.

По его словам, Беларусь теперь оказалась под угрозой, точнее, в такое положение ее втянул сам Путин. Это означает, что именно по белорусской территории может быть первым нанесен удар конвенциональным оружием по месту хранения ядерного вооружения.

«В результате этого удара базы будут разрушены и получится эффект «грязной» бомбы», — заявил Жданов.

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