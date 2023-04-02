ВЧК-ОГПУ: Подрыв Татарского — результат разборок внутри российской власти 1 2.04.2023, 20:44

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Пригожин против Кириенко.

Российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, специализирущийся на инсайдах из политической верхушки РФ, пишет, что подрыв в Петербурге российского пропагандиста Владлена Татарского — результат разборок внутри российской власти.

«Взрыв Татарского - в некотором роде калька взрыва сотрудницы главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина Дугиной: прямая связь с Пригожиным, а взрыв нанесет удар по давнему оппоненту Пригожина Сергею Кириенко (заместитель руководителя администрации Путина — прим.). Кстати, именно Кириенко стал первым вручать статуэтки военкорам.

После убийства Дугиной позиции Кириенко были сильно продорваны его оппонентами, а Пригожин получил от него желаемое. После нынешнего убийства Сергея Владленовича могут попробовать и вовсе вынести из власти. А именно Кириенко сейчас главный противник политической карьеры Пригожина», — озвучивает свою версию Telegram-канал.

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