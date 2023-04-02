200 граммов для военкора 13 Telegram-канал «Сито Сократа»

2.04.2023, 21:21

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Татарский стал крайне токсичен для команды Шойгу-Герасимова.

Самым популярным у ГРУ инструментом точечных ликвидаций являются небольшие СВУ весом до 200 граммов тротила. Устройства подобного формата очень компактны, по габаритам сопоставимы со спичечной коробкой, а результативность поражения достаточно высокая. Автомобиль с таким объемом взрывчатки разрывает в хлам, а в закрытом помещении в разной степени пострадать могут десятки людей.

Указанные сведения важны для понимания инцидента, который имел место в родном городе Путина. В воскресный вечер в самом центре Санкт-Петербурга в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной произошел взрыв. В результате подрыва СВУ весом в 200 граммов погиб один человек, и еще 20 получили ранения. Единственным погибшим на данный момент числится военкор родом из «ДНР» Владлен Татарский, который был помешан на теме «войны» и делал множество провокационных заявлений. Татарский, в миру Максим Фомин, был простым уголовником из Макеевки, который смог стать единичным выгодоприобретателем от той катастрофы, которая с подачи таких как он подонков уже 9 лет творится на Донбассе. Фомин зарабатывал кровавые деньги на пропаганде насилия, писал автобиографические помойные книжонки, но основные средства ему приносило информационное обслуживание своего хозяина, владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина. Он стал для него как отец родной, и Татарский был готов на любые грязные дела, лишь бы угодить верховному «музыканту».

Излюбленными мишенями подспудной критики Татарского выступали представители высшего военного командования РФ. Военкор превозносил важность бахмутского направления, где перемалывались «вагнеровцы» – такие же, как он, уголовники, и ставил под сомнение наступательные способности других частей российской армии. По его мнению, только Бахмут и Авдеевка были достойны внимания.

Перед началом весеннего контрнаступления ВСУ и, соответственно, военных операций ВС РФ неконтролируемый Татарский стал крайне токсичен для команды Шойгу-Герасимова, и его решили утилизировать. По имеющимся данным, на творческий вечер к Татарскому должен был заглянуть еще и сам Пригожин, потому агенты ГРУ надеялись порадовать своих руководителей двойным успехом. Но даже точечная ликвидация дает организаторам огромные выгоды. Нужно отдать должное работе команды подрывников: количество взрывчатки, заложенной в кафе, (кутерьма с позолоченным бюстом и знакомой девушкой-художницей – для отвода глаз) было точно рассчитано под решение задачи. Практически все было сделано по шаблону аналогичного подрыва в ресторане «Макдональдс» в феврале 2007 года.

После реализации резонансной акции ГРУ имеет смысл сделать следующие выводы. Взят окончательный курс на сворачивание проекта «Пригожин», он и его ЧВК доживают последние дни. Обнажилась неспособность «повара» хоть как-то обеспечить безопасность даже своих приближенных, включая пропагандистских рупоров. Их статус ненамного выше, чем уголовников, которые тысячами дохнут под Бахмутом.

Управление информационной повесткой «СВО» полностью переходит под крыло МО РФ. Какая-либо самодеятельность военкоров, тем более критика решений командования, будет рассматриваться, как подрывная работа на врага. Характерно, что мишенью для донесения данного сигнала выбран чужак. Для российской стороны Татарский никогда не был своим. Его рассматривали как опасного выскочку с Донбасса. Подход ГРУ и ФСБ к таким персонажам давно известен. Яркие боевики и полевые командиры вроде Захара, «Бэтмена», «Гиви», «Мотороллы» сильно контрастировали с блеклым российским командованием и политикумом. Они могли создать серьезную политическую силу, способную подорвать позиции системных, но обветшалых политических партий РФ. Потому команды чистильщиков безжалостно отправляют их в ямы метр на два.

Наконец, Кремль на полную катушку использует «украинский след». В текущих условиях использовать данное прикрытие для любой акции по устранению неугодных – беспроигрышный вариант.

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