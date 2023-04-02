В чемпионате России провалились белорусские волейболистки 3 2.04.2023, 21:32

Мужчины и вовсе оказались на дне.

Волейбольные команды «Строитель» и «Минчанка» завершили выступление в регулярном сезоне чемпионата России. Два коллектива из Беларуси не попали в плей-офф. Мужчины и вовсе оказались на дне, пишет zerkalo.io.

Так, «Строитель» занял последнее, 16-е место. В 30 матчах мужская команда выиграла всего дважды. Теперь белорусским волейболистам предстоят поединки за 13−16-е места.

Женщины выглядели достойнее. В регулярном чемпионате, в котором принимали участие 14 команд, «Минчанка» финишировала десятой — 10 побед в 26 матчах. В плей-офф выходили восемь сильнейших коллективов. Белорускам осталась борьба в серии до двух побед за 9-ю позицию.

После начала войны в Украине волейболисты из нашей страны (как и россияне) были отстранены от выступления на международной арене.

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