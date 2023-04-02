Офис Зеленского о подрыве Татарского: Пауки поедают друг друга в банке 2.04.2023, 21:43

В России начались необратимые процессы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал гибель российского военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). По его словам, подрыв пропагандиста приведет к необратимым процессам, которые могут развалить Россию изнутри.

У Рф починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання «Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?» у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. Рф чекають незворотні процеси і Смута 2.0. А нам своє робити — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2023

«В РФ начинается... Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос «Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?» в стране закрученных гаек было вопросом времени, как прорыв созревшего гнойника», — написал Подоляк в Twitter.

Он отметил, что вскоре в России могут начаться смутные времена. Но несмотря на это Украина знает свой путь и будет идти по нему дальше.

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