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Офис Зеленского о подрыве Татарского: Пауки поедают друг друга в банке

  • 2.04.2023, 21:43
Офис Зеленского о подрыве Татарского: Пауки поедают друг друга в банке

В России начались необратимые процессы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал гибель российского военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). По его словам, подрыв пропагандиста приведет к необратимым процессам, которые могут развалить Россию изнутри.

«В РФ начинается... Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос «Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?» в стране закрученных гаек было вопросом времени, как прорыв созревшего гнойника», — написал Подоляк в Twitter.

Он отметил, что вскоре в России могут начаться смутные времена. Но несмотря на это Украина знает свой путь и будет идти по нему дальше.

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