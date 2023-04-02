«Ник и Майк»: Забились в угол «азверенки» 2 2.04.2023, 22:21

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Если бы Владлен внимательно читал Пелевина, то знал бы, чем все для него закончится.

Telegram-канал «Ник и Майк» прокомментировал взрыв в Петербурге, в результате которого погиб российский пропагандист Владлен Татарский:

— История с Владленом Татарским является продолжением того, что случилось с Дарьей Дугиной — разборки внутри кланов и сакральные жертвы.

Если бы «Владлен» внимательно читал произведения современного классика, псевдоним из произведений которого он взял, то знал бы, чем все для него закончится.

Испугался Красовский. Напряглась Симоньян. Забились в угол «азверенки».

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