«Ник и Майк»: Забились в угол «азверенки»2
- 2.04.2023, 22:21
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Если бы Владлен внимательно читал Пелевина, то знал бы, чем все для него закончится.
Telegram-канал «Ник и Майк» прокомментировал взрыв в Петербурге, в результате которого погиб российский пропагандист Владлен Татарский:
— История с Владленом Татарским является продолжением того, что случилось с Дарьей Дугиной — разборки внутри кланов и сакральные жертвы.
Если бы «Владлен» внимательно читал произведения современного классика, псевдоним из произведений которого он взял, то знал бы, чем все для него закончится.
Испугался Красовский. Напряглась Симоньян. Забились в угол «азверенки».