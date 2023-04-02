Президент Джуканович, руководящий Черногорией 33 года, разгромно проигрывает на выборах 2.04.2023, 22:34

1,392

Мило Джукановича

Фото: РИА Новости

Он находился у власти с начала распада Югославии.

Оппозиционный кандидат Якоб Милатович получил поддержку 60,1% черногорских избирателей во втором туре президентских выборов.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на черногорского общественного вещателя RTCG, такие результаты объявил Центризбирком по результату подсчета 70% бюллетеней.

В свою очередь, за действующего президента Мило Джукановича отдало голоса лишь 39,9% избирателей.

Всего в голосовании приняло участие 542 154 избирателя.

Джуканович руководил Черногорией в должности президента или премьер-министра в течение 33 лет – с начала распада Югославии. С ним связаны обретение Черногорией независимости в 2006 году, вступление страны в НАТО и движение в Европейский Союз.

Одновременно Джукановичу обвиняют в коррупции и в связи с организованной преступностью.

В свою очередь Якоб Милатович был министром экономики, а в прошлом году стал соучредителем партии «Европа сейчас». Он обещает борьбу с коррупцией, повышение уровня жизни и укрепление связи как с Европейским Союзом, так и с Сербией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».