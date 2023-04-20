Ученые определили, сколько на самом деле времени нужно для формирования новой привычки 20.04.2023, 0:59

Не 21 день.

В 1960 году пластический хирург Максвелл Мальц опубликовал чрезвычайно популярную книгу, породившую миф о том, что требуется всего 21 день, чтобы изменить свой образ жизни и сформировать новую привычку. Эта цифра была основана на наблюдениях Мальца по времени, которое понадобилось его пациентам, чтобы привыкнуть к своему новому лицу. Вам может показаться, что пластическая операция – это не изменение поведения, поэтому цифра в 21 день вызывает сомнения, но многие из нас до сих пор верят в то, что через несколько коротких недель мы сможем внести небольшие, но впечатляющие изменения в свою повседневную жизнь.

Теперь ученые из Калифорнийского технологического института, Университета Чикаго и Университета Пенсильвании проверили эту сомнительную идею, используя данные более 30 000 посетителей тренажерного зала, которые тренировались примерно 12 миллионов раз в течение четырех лет, а также свыше 3 000 работников больниц, которые коллективно мыли руки 40 миллионов раз в течение почти 100 смен, пишет «Мета».

Используя инструменты машинного обучения для анализа того, когда поведение людей становится предсказуемым (соответственно превращается в привычку) исследователи обнаружили, что некоторые привычки формируются дольше других. Можно было бы догадаться. К примеру, на то, чтобы начать тренироваться, нужно в среднем около шести месяцев. Команда ученых-бихевиористов под руководством Колина Камерера из Калифорнийского технологического института отмечает:

Вопреки распространенному мнению о «магическом количестве» дней, чтобы выработать привычку, мы обнаружили, что обычно нужны месяцы, чтобы выработать привычку ходить в спортзал, и недели, чтобы выработать привычку мыть руки в больнице.

Попытки понять привычки, процесс их выработки и отказ от них, вызывают постоянный интерес для психологов. Привычки, как хорошие, так и плохие, могут оказать огромные последствия для нашего здоровья и благополучия.

В исследовании посетители тренажерного зала должны были отмечаться каждый раз по прибытии в заведение, а персонал, участвовавший в отдельном исследовании мониторинга мытья рук в больницах, должен был сканировать идентификационную карточку каждый раз, когда мыл руки. Данные включали детали, позволявшие исследователям изучать определенные переменные, такие как время суток или день недели, чтобы определить, влияют ли они на поведение человека.

Бихевиористы благодаря машинному обучению могли наблюдать сотни контекстных переменных, которые могут предугадать выполнение поведения.

Если бы прошло больше времени с момента последнего посещения спортзала, посетители спортзала имели бы меньшую вероятность вернуться, но время суток мало влияло на привычное посещение людей. Кажется, что сохранение определенной гибкости в распорядке упражнений важно, но также важна последовательность.

Две трети посетителей тренажерного зала придерживаются одних и тех же дней недели. Самые популярные понедельник и вторник, что соотносится с другими исследованиями, свидетельствующими о том, что пик мотивации достигается вокруг дат, знаменующих «новое начало» (первый день недели, начало нового месяца или нового года).

Что касается того, чтобы закрепить свою новую привычку к физическим упражнениям, то, согласно моделированию, на это понадобилось от четырех до семи месяцев, что более чем вдвое превышает показатели предыдущих исследований. С другой стороны, достаточно нескольких недель, прежде чем медицинские работники начнут регулярно мыть руки.

Это свидетельствует о том, что формирование новой привычки на самом деле зависит от человека, а также от типа самого поведения, сколько времени и усилий оно требует и вызывающего его сигнала.

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