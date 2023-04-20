«Восемь метров от меня и я смотрю на его лицо» 20.04.2023, 2:34

Украинский боец рассказал о бое с «вагнеровцами» под Бахмутом.

18-летний военнослужащий 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным «Малый» рассказал о контактном бое с «вагнеровцами» под Бахмутом.

Об этом сообщает «Бутусов плюс».

«Малый» – военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады. В свои 18 лет решил взять оружие в руки и уничтожать оккупанта. Рассказывает, что его мотивация двойная, поскольку родом из Запорожской области — мечтает освободить родной край от врага.

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