«Восемь метров от меня и я смотрю на его лицо»
- 20.04.2023, 2:34
Украинский боец рассказал о бое с «вагнеровцами» под Бахмутом.
18-летний военнослужащий 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным «Малый» рассказал о контактном бое с «вагнеровцами» под Бахмутом.
Об этом сообщает «Бутусов плюс».
«Малый» – военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады. В свои 18 лет решил взять оружие в руки и уничтожать оккупанта. Рассказывает, что его мотивация двойная, поскольку родом из Запорожской области — мечтает освободить родной край от врага.