ВСУ в Бахмуте потеснили ЧВК «Вагнера»
- 20.04.2023, 5:13
Отбиты две улицы.
У Сил обороны Украины успехи в боях за Бахмут. Удалось потеснить боевиков ЧВК «Вагнер».
Об этом с места событий рассказал военный ВСУ, который в Telegram анонимно пишет под ником «Бахмутский Демон», передает «Диалог».
Днем 19 апреля военный сообщал о тяжелейших боях в районе Аллеи роз в западной части Бахмута. Отмечал он «безумное давление» российских артиллерии и авиации в этих штурмах.
Вместе с тем защитник Украины увидел признаки того, что россияне готовятся вставать в оборону. Вероятно, силы врага истощаются. К 18:00 вечера появились позитивные новости.
«Отбили две улицы. Из соображений безопасности пока не говорю названий», - написал «Бахмутский Демон».