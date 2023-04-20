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ВСУ в Бахмуте потеснили ЧВК «Вагнера»

  • 20.04.2023, 5:13
ВСУ в Бахмуте потеснили ЧВК «Вагнера»

Отбиты две улицы.

У Сил обороны Украины успехи в боях за Бахмут. Удалось потеснить боевиков ЧВК «Вагнер».

Об этом с места событий рассказал военный ВСУ, который в Telegram анонимно пишет под ником «Бахмутский Демон», передает «Диалог».

Днем 19 апреля военный сообщал о тяжелейших боях в районе Аллеи роз в западной части Бахмута. Отмечал он «безумное давление» российских артиллерии и авиации в этих штурмах.

Вместе с тем защитник Украины увидел признаки того, что россияне готовятся вставать в оборону. Вероятно, силы врага истощаются. К 18:00 вечера появились позитивные новости.

«Отбили две улицы. Из соображений безопасности пока не говорю названий», - написал «Бахмутский Демон».

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