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Истребители США перехватили два российских стратегических бомбардировщика возле Аляски

  • 20.04.2023, 7:33
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Истребители США перехватили два российских стратегических бомбардировщика возле Аляски

На перехват Ту-95 подняли F-16 и F-22.

Американские истребители совершили перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NOPAD).

Персонал NOPAD обнаружил, отследил, точно идентифицировал и перехватил два российских самолета, которые вошли и действовали в опознавательной зоне ПВО Аляски. Сообщается, что перехват был выполнен истребителями F-16 и F-22.

Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США, или Канады. В командовании отметили, что такие полеты происходят регулярно и не рассматриваются как угроза, или провокационные действия.

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