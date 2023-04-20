Зеленский сделал неожиданное заявление по результатам поездки на границу с Беларусью 20.04.2023, 7:37

8,030

Президент Украины записал видео в поезде.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина сейчас готовит новые подразделения, которые будут состоять из бойцов-пограничников. Они присоединятся к активным действиям по противодействию агрессору.

Об этом Зеленский сказал в среду, 19 апреля, в вечернем (обращении https://t.me/V_Zelenskiy_official/5914) к украинскому народу. Его он записал в поезде, возвращаясь с рабочей поездки на Волынь.

«Сегодня был на Волыни, у наших пограничников, на границе, в частности, с Беларусью. Обустройство границы, защита, развитие пограничной территории – много вопросов. Волынь демонстрирует настоящую прочность, и это чувствуется в том, как регион усиливает безопасность всего государства», – сказал президент Украины.

В Волынской области он также провел совещание с руководителями региона, местными правоохранителями, военными и всеми, кто отвечает за безопасность и социальное состояние региона. В ходе встречи было принято решение о реализации нескольких инфраструктурных проектов, которые усилят Волынь, обеспечат рабочие места и экономический рост.

«Продолжаем готовить и наши международные шаги не только на эту неделю, а в целом на ближайшее время. Защита Украины, международная повестка, основанная на правилах, остается вопросом номер один глобальной повестки дня», – добавил президент.

Глава украинского государства отметил работу защитников украинского неба – Воздушные силы и соответствующие подразделения других родов войск. Зеленский отметил, что на уровне государства сейчас делается все, чтобы наращивать возможность защищаться от российских ударов.

«Системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже сейчас у нас, в Украине, очень серьезные. Но должны быть – и, уверен, будут – еще более мощные. Спасибо всем, кто своей точностью и быстротой обеспечивает эффективность для всего оружия, которое появилось у нашего государства!» – сказал он.

Отдельно Зеленский отметил воинов 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» и мобильные огневые группы 164-й Слободской радиотехнической бригады воздушного командования «Восток», защищавшие небо над рядом регионов Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».