Яркая вспышка над Гомелем и Мозырем: что это было? 20.04.2023, 7:45

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В НАСА опровергли версию о падении спутника.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера вечером в небе над Гомелем и Мозырем была зафиксирована яркая вспышка.

Наблюдатели заметили световой всполох: желто-синего или желто-зеленого цвета. Из Гомеля вспышка наблюдалась в направлении юга, в Мозыре – в юго-восточном направлении. Этот эффект был заметен около трех секунд.

Примерно в то же время над Киевом множество людей зафиксировали мощную вспышку над городом. Через несколько минут была объявлена воздушная тревога.

Позже глава Киевской военной администрации Сергей Попко объяснил, что вспышка в небе произошла из-за падения спутника NASA.

«Около 22:00 часов в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков, была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала», — говорится в заявлении Попко.

Однако в американском космическом агентстве NASA заявили, что вспышка над Гомелем и Киевом поздно вечером 19 апреля не была падением спутника RHESSI.

В атмосферу действительно должен был входить этот аппарат, однако траектория его падения несопоставима с координатами Киева и Украины в целом. Более того, вход в тот день не был осуществлен, сообщает ВВС.

«Спутник все еще находился на орбите в момент наблюдения вспышки и вернется в атмосферу Земли ночью», – сказал представитель Управления коммуникаций NASA Роб Маргетта.

Он подчеркнул, что NASA и министерство обороны США продолжают отслеживать RHESSI.

Отметим, космический аппарат RHESSI, используемый для наблюдения за солнечными вспышками, был запущен на низкую околоземную орбиту в 2002 году и выведен из эксплуатации в 2018 году.

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