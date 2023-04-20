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Литва вручила Беларуси строгую ноту в связи с нарушением государственной границы

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  • 20.04.2023, 7:51
  • 1,370
Литва вручила Беларуси строгую ноту в связи с нарушением государственной границы

Представителя посольства вызвали «на ковер» в МИД Литвы.

В среду, 19 апреля, в Министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель посольства Беларуси в Литве. Ему была вручена строгая нота протеста в связи со случаями умышленного систематического нарушения государственной границы Литвы. Об этом сообщает МИД Литвы.

Нота была вручена в связи с зафиксированным нарушением государственной границы Литвы, совершенным белорусским пограничником 18 апреля.

В ноте МИД содержалось строгое требование в адрес Беларуси как можно скорее дать разъяснения по поводу этого и аналогичного нарушения, совершенного 12 апреля, и принять все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Напомним, за последнюю неделю в Литве дважды заявляли о том, что белорусские пограничники нарушили границу.

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