Сотни солдат армии Судана с оружием вторглись на территорию Чада
- 20.04.2023, 8:09
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Их разоружили.
Армия Чада остановила и разоружила суданский контингент из 320 солдат, который вторгся в западноафриканскую страну.
Об этом заявил министр обороны Чада Дауд Яя Брахим, сообщает Reuters.
Брахим заявил на пресс-конференции, что конфронтация между суданцами может привести к новым волнам беженцев, и добавил, что поддержание безопасности станет затруднительным.
Правительство Чада закрыло границу с Суданом в субботу и призвало к спокойствию на фоне очевидной попытки государственного переворота в Хартуме.
Министр обороны западноафриканской страны заявил, что в прошлом страна принимала более 400 тысяч суданских беженцев.
«Сегодня тысячи беженцев пересекают нашу границу в поисках защиты. У нас нет другого выбора, кроме как приветствовать и защищать их», — добавил Брахим.
Ранее сайт Charter97.org сообщал, что силы быстрого реагирования, которые борются за власть в Судане, сотрудничают с российским ЧВК «Вагнера».