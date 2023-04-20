Гиркин занервничал из-за новой тактики ВСУ 2 20.04.2023, 8:24

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Диверсанта озадачило необычное поведение украинских военных на многих участках фронта.

Диверсант ФСБ РФ, военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) заметил необычное поведение ВСУ по всей протяженности фронта.

Он заподозрил, что это подготовка к будущему большому контрнаступлению. Об этом он написал вечером 19 апреля на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Диверсант уверяет, что за минувшие двое суток Силы обороны Украины ведут массово разведки боем. Речь о небольших тактических атаках, цель которых состоит в выявлении слабых мест противника.

«Вероятно, часть атак носит отвлекающий характер, однако имели место попытки такого рода в районах, наиболее перспективных с точки зрения вражеского наступления», - написал Стрелков.

Он уточнил, что речь об Угледарском направлении, а также Запорожской области. Примечательно, что Стрелков не питает иллюзий по поводу способности российской армии сдержать украинское наступление.

Он открыто говорит, что шансы обвала фронта крайне высоки, так как у ВС РФ низкий боевой дух и снарядный голод. По его версии, если наступление Сил обороны Украины будет настолько успешным, что РФ понесет поражение в войне, то высока вероятность госпереворота и развала страны.

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