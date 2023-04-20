«Белые халаты»: Готовится назначение Абельской на пост министра здравоохранения Беларуси

«Белые халаты»: Готовится назначение Абельской на пост министра здравоохранения Беларуси10
- 20.04.2023, 8:32
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Куда отправится Пиневич?
В конце прошлого года появились первые слухи, что Ирина Абельская (мать Николая Лукашенко — ред.) готовится стать министром здравоохранения, пишет телеграм-канал «Белые халаты».
Слухи подкрепляли события этого года, когда гражданка Абельская возглавила комиссию Лукашенко, громящую учреждения здравоохранения.
Сегодня из надежного источника стало известно, что перестановки в Минздраве действительно активно обсуждаются.
Интересно, куда отправится Пиневич?