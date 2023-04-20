Соловьев рассказал о «личной трагедии» из-за войны с Украиной 6 20.04.2023, 8:43

9,408

Пропагандист признался в своей токсичности.

Российский пропагандист Владимир Соловьев пожаловался, что после начала вторжения российской армии в Украину от него отвернулись близкие друзья.

Пропагандист стал настолько токсичным, что близкие люди отвернулись от него и в своих интервью рассказывают про Соловьева вещи, которые ему не нравятся.

Об этом он заявил в прямом эфире своей программы «Полный контакт», жалуясь на последствия пропагандистской работы на Кремль.

На фрагменты эфира в своем Telegram-канале обратил внимание журналист и блогер Денис Казанский.

«Знаете, так получилось, что за время с начала проведения «СВО» я многих друзей потерял, много людей, которые казались друзьями. Столкнулся с таким откровенным предательством, с людьми, которые, хрен остановишь, с такой скоростью они готовы болтать и рассказывать все что угодно обо мне и о людях, которые рядом со мной», - заявил пропагандист.

При этом сам Соловьев сделал вид, что не понимает, почему именно друзья стали отворачиваться от него. «Странно, с чего бы это…» - комментируют признание Соловьева украинский журналист.

За минувший год войны и несколько предыдущих лет Соловьев обрел статус наиболее одиозного российского пропагандиста, который поощрял войну Кремля и оправдывал его военные преступления в Украине.

После начала войны он попал в санкционные списки Запада и Украины, а также потерял доступ к своей недвижимости и счетам в Италии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».