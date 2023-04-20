Спикер Сейма Литвы: Будем требовать санкции против Лукашенко, но максимально поддержим белорусский народ 2 20.04.2023, 8:54

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Виктория Чмилите-Нильсен

фото: Lietuvos Respublikos Seimas

Парламент пересмотрит вето Науседы на закон об ограничениях для белорусов.

Спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен высказалась о законе об ограничениях для белорусов и россиян. По ее словам, он вызвал «много дискуссий» в сейме, а итоговая редакция документа со смягчениями для белорусов стала «результатом компромиссов».

Чмилите-Нильсен отметила, что в парламенте видят различие между Россией, которая активно ведет войну, и режимом в Минске, который «не принуждает белорусский народ к активному участию в боевых действиях».

«Поэтому говорить о каком-то нарушении равноправия не очень корректно», — сказала глава парламента в эфире радио Žini rad Radija.

При этом она добавила, что поддержка войны среди населения РФ высока, а в Беларуси «совсем другая ситуация». По ее словам, власти Литвы должны сделать «все, что в наших силах, требуя санкций против Лукашенко и его режима», но в то же время «максимально поддержать» белорусский народ в «сложной ситуации».

Литовский парламент 4 апреля принял закон об ограничительных мерах в отношении граждан России и Беларуси, однако ограничения против белорусов были меньше, чем против россиян. С этим не согласился президент Литвы Гитанас Науседа и наложил на принятый закон вето. 20 апреля планируется заседание Сейма, на котором вето будут пытаться преодолеть.

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