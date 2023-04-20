Перемены на фронте: на передовой началось движение ВСУ 20.04.2023, 9:00

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Военный эксперт раскрыл детали.

За последние несколько дней на фронте произошли перемены – благодаря сухой погоде украинская и российская армии привели в движение тяжелую технику.

После Пасхи на фронтах наступила хорошая погода. Сильные ветра, сухой воздух поспособствовали быстрому подсыханию поверхности.

Благодаря этому на некоторых позициях начала двигаться тяжелая техника, причем как украинская, так и вражеская.

Об этом сообщил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан в интервью YouTube-канала «Фабрика новин».

«Россияне вытащили тяжелую технику и кое-где начинают с помощью танков двигаться, и, естественно, встречать наши движущиеся войска», – отметил военный эксперт.

Затем он объяснил: то, что сейчас происходит на фронте в течение последних двух-трех дней, называется «разведка боем».

По словам Свитана, это происходит в районе Херсона и Новой Каховки. Также ВСУ начали двигаться из-под Орехово в сторону Токмака и из-под Гуляйполя в сторону Полог.

Сейчас россиянам приходится объезжать все оккупированные поселения и требовать эвакуации администраций и «ждунов».

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