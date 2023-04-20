СМИ: Состояние Путина ухудшилось, медики бьют тревогу 19 20.04.2023, 9:09

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фото: getty images

Вызванные в Кремль дежурные врачи заявили, что «медлить нельзя».

Вчера вечером после совещания с силовиками главе РФ Владимиру Путину стало «нехорошо».

Об этом пишет Telegram-канал «Генерал СВР», который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ:

— Вчера утром президент России Владимир Путин чувствовал себя намного лучше, чем накануне вечером. Врачи отменили президенту новый препарат, который только назначили, предположив, что проблемы возникшие во вторник вечером, могли быть побочным действием этого лекарства. Под вопросом новая стратегия лечения онкологии у Путина, так как отмененный препарат должен был быть в основе терапии.

Состояние здоровья президента ухудшается и, как говорят лечащие врачи, медлить нельзя. Пресловутое выражение Путина «времени на раскачку нет» вернулось к нему в ином смысле.

Вчерашний день президент в основном отдыхал, за исключением совещания в режиме видеоконференции с членами правительства, которое Путин провел несмотря на советы врачей соблюдать полный покой, и совещания с представителями руководства силового и военного блоков, также в режиме видеосвязи.

Совещание в режиме видеоконференции удобный способ общения для больного президента, в любой момент связь может отключить сам Путин если почувствует себя хуже, и на подстраховке один из сотрудников ФСО обеспечивающих трансляцию, который следит за состоянием главы государства во время эфира и готов прервать видеосвязь сославшись на срочное дело «государственной важности».

Во время вчерашнего совещания с представителями руководства силового и военного блоков Путин выслушал доклады о состоянии дел на фронте, уже традиционно проявив недовольство отсутствием результатов и очередной раз потребовал подтвердить способность и намерения от военных удерживать оккупированные территории Украины, на что получил утвердительный ответ.

После отключения от совещания руководства военного блока, президент продолжил общение с силовиками.

Вечером Путину опять стало «нехорошо» и после визита к нему дежурных медиков он отправился спать.

Ближайшее окружение президента всерьез обеспокоено как его состоянием здоровья, так и возможностью удерживать власть если Путин будет не в состоянии лично руководить страной и принимать решения.

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